Omicidio Ciatti, padre: ‘sento dolore e rabbia, se non fosse stato ucciso oggi Niccolò avrebbe 31 anni, ‘

Niccolòì Ciatti fu ucciso nel pestaggio subito il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar in SpagnaLa sindaca di Scandicci Claudia Sereni lancia un appello per cattura del condannato ancora latitante: ‘Sentenza sia eseguita’

“Oggi Niccolò avresti compiuto 31 anni ma purtroppo i tuoi anni si sono fermati a 22, nei nostri occhi scorrono le immagini del tuo ultimo compleanno del 24.7.2017, la tua emozione, i tuoi sorrisi, la tua felicità, ma sono ricordi, e nient’altro, in noi c’è tristezza, dolore e tanta rabbia per quello che ti è successo”. Lo scrive su Fb Luigi Ciatti, padre di Niccolò, il giovane di Scandicci ucciso nel pestaggio subito il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna, per cui il ceceno Rassoul Bissoultanov è stato condannato a 23 anni di carcere con sentenza definitiva, ma ormai è latitante dal luglio 2022.

“Nel giorno del suo compleanno il pensiero va a lui, alla sua storia, ai suoi sorrisi, alle persone che gli hanno voluto bene e alla sua famiglia, che porta un dolore che nessuna parola può colmare – aggiunge la sindaca di Scandicci Claudia Sereni – Il Comune e tutta la città si uniscono alla richiesta di giustizia dei genitori di Niccolò Ciatti. La sensazione è che il tempo stia trascorrendo senza risultati concreti. Per questo rivolgiamo un appello, con rispetto ma con determinazione, alle autorità italiane e europee affinché continuino a mettere in campo ogni possibile sforzo di ricerca e collaborazione, utilizzando tutti gli strumenti disponibili per dare esecuzione a una sentenza definitiva. Questo sarebbe il modo migliore per onorare la sua memoria”.