🎧 Omicidio Ciatti: Bissultanov condannato per omicidio volontario

Il calcio sferrato a Niccolò Ciatti voleva uccidere, questo è quanto ha stabilito la giuria popolare del Tribunale provinciale di Girona, in Spagna che al termine della camera di consiglio ha condannato per omicidio volontario Rassoul Bissoultanov, il cittadino ceceno che partecipò al pestaggio del 22enne toscano.

A spiegarlo è stato il legale della famiglia Ciatti, Agnese Usai. ToccherĂ ora al giudice, in un secondo momento, stabilire l’entitĂ della pena.

Ricordiamo che l’accusa ha chiesto 24 anni di condanna e 9 di libertĂ vigilata avanzata. Assolto, invece, l’amico di Bissoultanov, Movsar Magomadov.

“Ci son voluti quasi cinque anni per scrivere su un foglio di carta che la morte di Niccolò fu omicidio volontario, cosa che era evidente al mondo intero da subito. Pochi minuti fa la giustizia spagnola ha emesso il verdetto. Aspettiamo l’entitĂ della condanna che potrebbe variare fra i 15 e 24 anni. Mi sono sentito con la famiglia da pochissimo, rimane l’amarezza per l’assoluzione del secondo imputato. Noi come cittĂ e come comunitĂ ci stringiamo attorno a Lugi, Cinzia e Sara”. CosĂŹ il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, commenta il primo verdetto al processo in corso a Girona.

“Non possiamo gioire di questa condanna ma certamente la sentenza spagnola ci ridona un po’ di quella fiducia nella giustizia che avevamo perso. Abbraccio i familiari di Niccolò che hanno sempre dimostrato in questi anni estrema compostezza e dignitĂ . Nessun tribunale potrĂ restituire loro il figlio ma adesso, dopo quasi cinque anni, sarĂ meno duro affrontare il futuro”. È il commento del sindaco di Firenze Dario Nardella, che è anche sindaco della CittĂ Metropolitana di cui fa parte Scandicci dove viveva Niccolò Ciatti con la famiglia. Nardella ha commentato la sentenza di condanna per omicidio volontario contro Rassoul Bissoultanov, uno dei ceceni imputati del pestaggio mortale contro il 22enne fiorentino, ucciso a botte nell’agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar (Spagna).