Prato: incendio al poligono di Galceti, due i morti

Incendio al poligono a Prato – Ci sono due morti per l’incendio scoppiato questo pomeriggio nell’area del poligono di tiro a Galceti.

Da quanto appreso sono le due persone che i soccorritori stavano cercando. Una terza persona è rimasta ustionata in modo grave: soccorsa è stata trasportata all’ospedale di Prato per poi essere trasferita al centro grandi ustionati di Pisa.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Prato. Intervenuti più mezzi sanitari e anche l’elisoccorso.

Le fiamme si sono sviluppate a partire dal tiro a segno di Galceti, struttura in parte all’aperto che si trova in una vasta zona verde alla prima periferia di Prato. L’allarme è scattato poco dopo le 16. Dal poligono di tiro l’incendio si è poi esteso velocemente alla pineta del parco di Galceti: sul posto sono arrivati anche carabinieri, polizia, e due elicotteri del sistema regionale antincendi boschivi, oltre a una decina di persone del volontariato antincendi boschivi. L’area è quella protetta del Monteferrato di alto pregio ambientale con la presenza anche di abitazioni non troppo distanti dal fronte del fuoco. Sul posto sono presenti due direttori delle operazioni per il coordinamento di tutte le attività. E’ in corso di valutazione l’ invio di ulteriori squadre e mezzi aere

Al poligono di Galceti a Prato, dove oggi si è sviluppato un incendio che ha causato la morte di due persone e una terza è rimasta ustionata in modo grave, anche 18 anni fa ci fu un rogo costato la vita un dipendente 77enne, deceduto sucessivamente nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Gaslini di Genova. Era il 4 luglio 2006 quando fiamme si svilupparono accidentalmente mentre, questa la ricostruzione allora, una guardia giurata si stava esercitando. Il vigilante rimaste ferito in modo non grave. La vittima, Elio Carlesi, rifugiatosi nell’armeria del poligono, riportò invece gravi ustioni e una forte intossicazione e morì oltre un mese e mezzo dopo all’ospedale di Genova.