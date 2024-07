Prato, Incendio poligono:  incendio spento nella notte. Due le vittime

Si sono concluse alle 1:40 della notte scorse le operazioni dei vigili del fuoco per lo spegnimento e messa in sicurezza dell’ incendio presso il tiro a segno di Galceti a Prato, costato la vita a due uomini.

Dopo la rimozione delle salme sono stati apposti i sigilli per il sequestro della struttura. Sono invece proseguite tutta la notte, da parte delle squadre Aib della Regione, le operazioni di spegnimento del bosco. Sul posto stanno ancora lavorando numerosi volontari. L’incendio risulta essere in bonifica. L’intervento dei vigili del fuoco per l’incendio al tiro a segno di via Galceti a Prato è scattato alle 16.30. Le fiamme, si spiega dai pompieri, oltre a coinvolgere la struttura si sono propagate anche alla vicina vegetazione.

Sul posto sono arrivate i numerose squadre con autopompe ed autobotti, oltre al funzionario di turno ed il personale dell’ufficio di pg. Nel corso delle operazioni di spegnimento sono rinvenuti i corpi di due persone senza vita mentre una persona ferita in modo grave è stata trasportata al centro grandi ustionati.

Le due persone morte nell’incendio al poligono sarebbero, da quanto appreso, un uomo che lavorava nella struttura e uno che si stava allenando. Per la loro identificazione certa, secondo quanto si apprende, saranno necessari ulteriori accertamenti a causa delle condizioni delle salme, rinvenute carbonizzate.

“Una tragedia che mi colpisce nel profondo”. La sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, si stringe al dolore dei parenti dei due morti nell’incendio scoppiato questo pomeriggio nel tiro a segno di Galceti, alla prima periferia della città, dove la prima cittadina si è recata questo pomeriggio per seguire da vicino le operazioni di soccorso. “Sono vicina alle famiglie delle vittime. Mi stringo a loro – dice Bugetti – insieme a tutta la città.

Ci sarà tempo per capire cosa sia successo, compito che spetta solo alla magistratura, ora è il momento del silenzio e del dolore. Ringrazio le forze dell’ordine e i volontari per il grande lavoro che hanno fatto dal primo momento e che continuano a fare fino a che la zona non sarà completamente in sicurezza”. La sindaca sta inoltre predisponendo un’ordinanza di chiusura del parco di Galceti sino alla giornata di domenica per motivi di sicurezza.