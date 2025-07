Trovata morta nel Fiorentino, indagini per omicidio

È giallo sul monte Falterona, in Toscana: un’indagine per omicidio è stata aperta dopo il ritrovamento di una donna in un sentiero di Castagno d’Andrea, una località turistica a circa 50 km da Firenze. Si tratta di una turista tedesca di 52 anni.

Secondo quanto ricostruito finora, la donna si era data appuntamento con con un’amica per andare a passeggiare insieme la mattina presto. E sarebbe stata proprio la stessa conoscente a dare l’allarme – almeno così emerge dalle ricostruzioni fatte finora da investigatori e inquirenti – quando non la vedeva arrivare e dopo aver provato a chiamarla più volte sul cellulare senza riuscire ad ottenere risposta. A quel punto la donna si sarebbe incamminata sul sentiero nella direzione che la 52enne avrebbe potuto percorrere per raggiungere l’appuntamento e poco dopo avrebbe scoperto il cadavere dell’amica.

Il corpo era in via del Borbotto, una strada sterrata che dal paese porta a più viottoli e cammini nei boschi circostanti che poi risalgono in direzione del Monte Falterona, dove nasce l’Arno. Attorno al cadavere c’era molto sangue e la vittima indossava l’abbigliamento da jogging con cui era uscita per andare a passeggiare con l’amica. Altri escursionisti hanno l’abitudine di passeggiare negli stessi posti, tra loro c’è chi imbocca i sentieri del Cai che portano in quota.

Il cadavere della 52enne presenta lesioni mortali alla testa ed era pieno di sangue, come hanno subito constatato i soccorritori e poi il medico legale nell’ispezione esterna. In astratto, secondo quanto emerge, si tratterebbe di lesioni che potrebbero anche essere compatibili con un fatto accidentale, come una caduta. Ma l’ipotesi non convince inquirenti ed investigatori che hanno avviato gli accertamenti ipotizzando l’omicidio: i traumi e le lesioni craniche, è il ragionamento, sarebbero stati inferti con una forza superiore rispetto a quella che si creerebbe in una caduta fortuita. Sarà comunque l’autopsia, il cui incarico sarà affidato nelle prossime ore dalla procura, a chiarire la causa della morte e quindi a dirimere la dinamica. I carabinieri intanto stanno svolgendo tutti gli accertamenti nel luogo del ritrovamento e già hanno raccolto le prime testimonianze sul posto, fra cui quella dell’amica.

Le verifiche si concentreranno anche su tutte le telecamere della zona, qualora ci fossero. Castagno d’Andrea è infatti una piccola località turistica meta di gite e ci sono case per le ferie dove ci vanno non solo fiorentini in cerca di refrigerio ma anche turisti dall’estero. Anche la vittima avrebbe frequentato il paese per lo stesso motivo. Nei tempi normali ci vivono meno di 200 persone. C’è una sola strada per arrivarci, una provinciale da San Godenzo (Firenze), il capoluogo comunale, da cui in auto si può tornare solo indietro.