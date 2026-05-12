Controradio Streaming
Mar 12 Mag 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaAccoltellato in una piazza di Prato, 23enne in prognosi riservata
ToscanaCronaca

Accoltellato in una piazza di Prato, 23enne in prognosi riservata

By Raffaele Palumbo
ospedale

E’ in gravissime condizioni cliniche un 23enne, italiano, accoltellato la notte scorsa in una strada di Prato, in piazza Mercatale, nel centro. Ignoti l’aggressore, o gli aggressori, e i motivi dell’agguato. L’accoltellamento c’è stato verso le 1,20.

E’ in gravissime condizioni cliniche un 23enne, italiano, accoltellato la notte scorsa in una strada di Prato, in piazza Mercatale, nel centro. Ignoti l’aggressore, o gli aggressori, e i motivi dell’agguato. L’accoltellamento c’è stato verso le 1,20. Indaga la polizia. Da quanto ricostruito il 23enne è andato in arresto cardiaco a causa delle emorragie ma i sanitari del 118 lo hanno rianimato sul posto e portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano, in codice rosso. La prognosi è riservata. Ricerche in pieno corso da parte della polizia di chi ha colpito il 23enne. La squadra mobile cerca aiuto nelle telecamere e da eventuali testimonianze. Le urla potrebbero essere state sentite dagli abitanti dei palazzi e da chi lavora o frequenta i locali delle vicinanze, che a quell’ora sono ancora aperti. I passanti o persone affacciate alle finestre potrebbero aver visto scappare chi ha colpito.

Articolo precedente
SUDAFRICA – IL PAESE ARCOBALENO
Articolo successivo
🎧 Violenza cieca nel centro di Prato. 23enne accoltellato al cuore. Fermati due giovani

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31672Cronaca19126Politica4290Cultura & Spettacolo3860Diritti2674Sanità2560

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI