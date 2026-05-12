Accoltellato in una piazza di Prato, 23enne in prognosi riservata

E’ in gravissime condizioni cliniche un 23enne, italiano, accoltellato la notte scorsa in una strada di Prato, in piazza Mercatale, nel centro. Ignoti l’aggressore, o gli aggressori, e i motivi dell’agguato. L’accoltellamento c’è stato verso le 1,20.

E’ in gravissime condizioni cliniche un 23enne, italiano, accoltellato la notte scorsa in una strada di Prato, in piazza Mercatale, nel centro. Ignoti l’aggressore, o gli aggressori, e i motivi dell’agguato. L’accoltellamento c’è stato verso le 1,20. Indaga la polizia. Da quanto ricostruito il 23enne è andato in arresto cardiaco a causa delle emorragie ma i sanitari del 118 lo hanno rianimato sul posto e portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano, in codice rosso. La prognosi è riservata. Ricerche in pieno corso da parte della polizia di chi ha colpito il 23enne. La squadra mobile cerca aiuto nelle telecamere e da eventuali testimonianze. Le urla potrebbero essere state sentite dagli abitanti dei palazzi e da chi lavora o frequenta i locali delle vicinanze, che a quell’ora sono ancora aperti. I passanti o persone affacciate alle finestre potrebbero aver visto scappare chi ha colpito.