SUDAFRICA – IL PAESE ARCOBALENO

Da martedì 1 dicembre 2026 a venerdì 11 dicembre 2026

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL GIORNO 8 GIUGNO 2026 O A ESAURIMENTO POSTI

Il paese arcobaleno, come lo definì felicemente l’arcivescovo Desmond Tutu, è uno stupefacente mosaico di etnie e ambienti naturali, che l’immensa opera pacificatrice del padre nazionale Nelson Mandela ha saputo catapultare oltre i vergognosi anni dell’apartheid verso il futuro. La visita di Johannesburg, capitale economica del Sudafrica, di Soweto, la township divenuta famosa per la rivolta del 1976, quando gli studenti neri protestarono contro la politica segregazionista del governo e furono duramente repressi e in molte centinaia uccisi. Evento segnò un momento cruciale nella lotta contro l’apartheid. Si visiterà Città del Capo, che per secoli è stata passaggio obbligato delle navi europee che qui facevano scalo prima dell’apertura del canale di Suez e la famigerata prigione di Robben Island dove Mandela ha passato 18 dei suoi 27 anni di reclusione. Il Kruger National Park, è il regno incontrastato dei Big Five (rinoceronte, leone, elefante, leopardo, bufalo), dove si trovano 500 diverse specie di uccelli, 120 specie di rettili, tra cui circa 5.000 coccodrilli ed ancora zebre, ghepardi, giraffe, kudu, impala, ippopotami, antilopi, iene, facoceri, gnu… un safari nel Parco ci permetterà di osservare gli animali nel loro habitat naturale.Il volo di linea per Johannesburg è della compagnia Ethiopian Airlines con scalo ad Addis Abeba.

Un viaggio in compagnia di Gimmy Tranquillo.