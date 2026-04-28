Firenze: in vendita dimora da dove Galileo osservava astri

La proprietà di 642 mq di interni e 330 di giardino, dalla cui torre – secondo le fonti storiche, si spiega – osservava il cielo Galileo Galilei, si trova in Costa San Giorgio. 12,5 milioni la richiesta.

Galileo abitava nelle immediate vicinanze all’inizio del 1600, e da questa dimora speculando sul moto degli astri divinò quello della terra’ recita una targa all’interno della proprietà che si trova in costa San Giorgio, nell’Oltrarno fiorentino, a pochi passi da Ponte Vecchio. La residenza oggi è in vendita con Lionard Luxury Real Estate.

La dimora si estende per 642 metri quadrati di interni e ha un giardino privato di 330 metri quadrati oltre a due terrazze nella torre una delle quali offre una vista scenografica, a 360 gradi, sulla città, dal Duomo al Forte Belvedere che si trova a due passi così come il Giardino Bardini e quello di Boboli. L’immobile appartiene a un imprenditore americano: l’aveva acquistato con la moglie come residenza per la propria famiglia a Firenze. Oggi, volendosi avvicinarsi ai figli che studiano all’estero, la proprietà è stata messa sul mercato: la richiesta è di 12 milioni e mezzo di euro.

La dimora si sviluppa su tre piani, collegati anche da un ascensore, con ambienti, ampi e luminosi, concepiti, si spiega, per una vivibilità contemporanea, mantenendo al contempo il carattere storico della dimora. Al piano terra, da dove si accede direttamente al giardino, si trovano un salottino, una palestra, una cucina con affaccio su un’ampia veranda concepita come una zona living en plein air. Al primo piano un grande soggiorno con camino e ambienti connessi per ospitare amici e familiari, la sala da pranzo, una cucina su due livelli con zona colazione, dispensa e lavanderia