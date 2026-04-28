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Mar 28 Apr 2026
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ToscanaCronacaMehta festeggia 90 anni dirigendo a Firenze la nona di Beethoven
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Mehta festeggia 90 anni dirigendo a Firenze la nona di Beethoven

By Raffaele Palumbo
Foto Controradio

Zubin Mehta festeggia il suo 90/o compleanno, il 29 aprile, dirigendo la nona sinfonia di Beethoven al teatro del Maggio musicale fiorentino.

Zubin Mehta festeggia il suo 90/o compleanno, il 29 aprile, dirigendo la nona sinfonia di Beethoven al teatro del Maggio musicale fiorentino. “Un gesto che vale più di mille parole, un atto d’amore verso Firenze e il Maggio, che commuove tutta la comunità del nostro teatro e tutto il suo pubblico” ha commentato il sovrintendente Carlo Fuortes. Mehta dirige l’orchestra e il coro; con loro ci sarà il soprano Jessica Pratt, il mezzosoprano Szilvia Vörös, il tenore Bernard Richter e il basso Simon Lim. In occasione del compleanno di Mehta, oltre a festeggiarlo sul palcoscenico, il teatro gli dedica anche una mostra fotografica nel Foyer con 90 scatti e un video che ripercorrono la sua lunga carriera. La mostra verrà inaugurata il 29 aprile alle19:15 e rimarrà esposta fino al termine del Festival, l’1 luglio prossimo.

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