Gaza: Zubin Mehta cancella concerti con Filarmonica di Israele per protesta

l grande direttore d’orchestra Zubin Mehta ha deciso di cancellare tutti i suoi concerti fissati con la Filarmonica di Israele per protesta contro la politica di governo di Netanyahu verso i palestinesi.

Lo ha detto, secondo quanto riferisce La Repubblica, in una intervista video a India Today durante i concerti della Filarmonica di Belgrado da lui diretti in questi giorni a Mumbai in occasione del suo 90/o compleanno.”In questo modo – ha detto Zubin Mehta – voglio manifestare in maniera decisa il mio dissenso rispetto a come il premier israeliano sta trattando la questione palestinese”, “spero che le prossime elezioni facciano piazza pulita della sua maggioranza”.

Mehta, che è direttore onorario a vita del Maggio Musicale Fiorentino, ha anche detto: “Lavoro con la Filarmonica di Israele da 50 anni. Ho imparato tanto da questa orchestra, anche sul piano umano” e “quando sono arrivato in Europa non conoscevo l’antisemitismo. In India non ne avevo mai avuto esperienza. Ho cominciato a conoscerlo da studente a Vienna quando il padrone di casa mi vietò di invitare amici ebrei”, ma “non posso separare musica da politica. Come tanti altri colleghi, del resto. Comunque ci sono anche coloro che riescono a farlo: chiudono gli occhi e girano la testa dall’altra parte”.