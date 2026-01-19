Firenze 2 prosciolti e uno ai servizi sociali per gli scontri liceo Michelangiolo

Due imputati prosciolti e un terzo ai servizi sociali. Questo l’esito del processo in rito abbreviato sull’aggressione a studenti del Sum di fronte al liceo classico Michelangiolo di Firenze la mattina del 18 febbraio 2023. Imputati giovani esponenti di destra.

Davanti al giudice sono cadute le aggravanti e, a anche causa della mancanza di querela, per due esponenti di Azione Universitaria il processo si ferma e non deve andare avanti. La decisione è del tribunale di Firenze che invece ha ammesso un terzo imputato, esponente della formazione di destra, a svolgere attività di volontariato in un’associazione che assiste i disabili. Lo dovrà fare per un periodo di 6 mesi.

I tre imputati, difesi dall’avvocato Sonia Michelacci, erano accusati di concorso in lesioni personali, aggravate dai futili motivi, dalla sproporzione della reazione e dall’aver agito in gruppo con la partecipazione di minori.

Inoltre, per gli stessi fatti e con la stessa accusa, la procura minorile di Firenze ha già chiuso le indagini su altri tre ragazzini, anch’essi legati al movimento studentesco di destra, che, all’epoca dei fatti, avevano tra i 16 e i 17 anni ed erano accusati di aver partecipato all’aggressione che avvenne in strada, via della Colonna, durante l’ingresso a scuola.