Traffico Firenze, Giorgio: “periodo complicato, priorità è tutelare TPL”

L’ass. alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, ‘a Firenze lavori impattanti, cerchiamo di tutelare il Tpl’. ‘Dobbiamo mettere più corsie preferenziali, ma anche educare gli automobilisti’

la parola d’ordine è ‘preferenzialità’: aumentare le corse preferenziali in città, lavorare per avere semafori che si adattano ai passaggi del bus così come si adattano alle tramvie. E “educare un po’ di più tanti automobilisti incivili che bloccano i mezzi pubblici. Questo capita tutti i giorni e capita in tutte le zone della città”. Lo ha affermato Andrea Giorgio, assessore alla mobilità del Comune di Firenze, presentando a Palazzo Vecchio il nuovo servizio sperimentale di bus notturni.

A Firenze sono in corso “lavori impattanti” nelle strade, che “vengono gestiti anche cercando di tutelare il più possibile il Tpl”, mantenendo le corsie preferenziali “perché ci permettono di recuperare tempi” ha detto Giorgio.

Giorgio ha espresso una valutazione positiva dei primi giorni di apertura del nuovo ponte Nencioni. “A parte le polemiche social piuttosto grottesche, mi pare che la vicenda sul ponte Nencioni sia andata bene”, ha detto, perché “le persone stanno utilizzando il ponte: al netto di alcuni video simpatici di consiglieri dell’opposizione e di giornalisti, il ponte è una novità importante, e credo che darà una mano anche a gestire i flussi di traffico, basta andare a vedere, il ponte è utilizzato, e tutti quelli che lo usano evidentemente non usano gli altri ponti”.