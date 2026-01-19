Controradio Streaming
Bandabardò: "Se mi rilasso collasso" 25 anni

“Se mi rilasso collasso” – 25 anni di Bandabardò. Le date del tour a partire da marzo 2026 e il disco pubblicato per la prima volta in vinile. Giovedì 22 gennaio la Banda sarà negli studi di Controradio dalle 17 in compagnia di Giustina Terenzi

A 25 anni dalla sua uscita, “Se mi rilasso collasso”, l’album simbolo della Bandabardò, viene pubblicato per la prima volta in vinile. Seguiranno le date di un lungo tour per tutta Italia a partire dal mese di marzo.

Uscito nel 2001, il disco ha segnato una svolta decisiva nella storia della band diventando negli anni un vero manifesto generazionale. Un titolo iconico, entrato nel linguaggio comune, capace di raccontare con ironia, energia e profondità una visione del mondo fatta di movimento, libertà e resistenza quotidiana.

La prima stampa in vinile di “Se mi rilasso collasso” celebra questo anniversario speciale, restituendo nuova vita a un album che ha attraversato palchi, piazze e generazioni, e che oggi si lascia riscoprire nel suo formato più caldo e autentico. Per festeggiare i 25 anni di questo disco fondamentale, la Bandabardò tornerà anche dal vivo con un tour celebrativo che attraverserà l’Italia nella primavera 2026.

DATE TOUR “25 ANNI – SE MI RILASSO COLLASSO”

6 Marzo 2026 Perugia – Afterlife
7 Marzo 2026 Roma – Largo Venue
13Marzo 2026 Torino – Hiroshima Mon Amour

14 Marzo 2026 Segrate (Mi) – Circolo Magnolia 20 Marzo 2026 Livorno – The Cage
21 Marzo 2026 Genova – Crazy Bull
28 Marzo 2026 Bologna- Estragon

14 Aprile 2026 Firenze – Teatro Cartiere Carrara 24 Aprile 2026 Padova – Pedro

Uno spettacolo pensato per riportare sul palco tutta l’energia, l’ironia e l’anima ribelle che hanno reso Se mi rilasso collasso uno degli album più amati della Bandabardò, affiancando i brani storici a una nuova forza live.

25 anni dopo, “Se mi rilasso collasso” non si ferma. E nemmeno la Bandabardò.

