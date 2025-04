🎧 La Bandabardò torna con Fandango, il nuovo album. L’intervista

Il 28 marzo è uscito “Fandango”, il nuovo album di inediti della Bandabardò, pubblicato su etichetta OTRlive con distribuzione ADA/Warner Music Italia. Orla e Nuto della Banda, ospiti nei nostri studi, ci hanno raccontato il nuovo lavoro!

Fandango è il primo album della nuova era della Bandabardò, quella che inizia con l’assenza di una gemma preziosa: Erriquez. La Bandabardò prosegue ora compatta il suo cammino, dove ognuno ha qualche compito in più, soprattutto Finaz – il ‘chitarrista virtuoso’ – che diventa ora anche la voce principale del gruppo; con lui – come di consueto – la chitarrona di Orla, il basso ballerino di Don Bachi, la batteria rutilante del Nuto, le tastiere e la fisarmonica gipsy del Pacio, il mood caraibico di Ramon e Cantax a governare i suoni.

Nelle 10 canzoni inedite che compongono la track list dell’album prevalgono le sonorità sud-americane e gitane già care alla Banda, insieme a sussurri beat anni Sessanta ed echi progressive-rock italiano anni Settanta. I testi raccontano piccole storie per parlare di grandi temi: la guerra, la solidarietà , la disubbidienza civile, il dissesto ambientale, l’amore. I toni sono sempre lievi e ironici. Tra questi fanno capolino le parole e la voce calda di Carmen Consoli.

La scelta del titolo dell’album ha diverse motivazioni: Fandango, come un’antica danza andalusa, un sensuale ballo di coppia zigano con un ritmo ternario e un andamento crescente. Fandango, come il termine spagnolo per indicare una gran confusione: quella diffusa nel mondo, che è insieme energia e disordine, entropia e caos, vita e smarrimento. Fandango, come un vecchio road-movie nel quale il viaggio scanzonato di un gruppo di amici diventa il loro rito di addio alla giovinezza.

Nella copertina del disco un fiore di loto, simbolo antico associato alla rinascita e alla purezza, che qui annuncia l’inizio felice di un nuovo percorso.

QUI tutte le date del tour

Bandabardò:

Finaz – voce, chitarra, tastiera; Don Bachi – basso, contrabbasso;

Orla – chitarra; Ramon – percussioni, tromba, voce; Pacio – tastiere;

Nuto – batteria, percussioni; Cantax – suoni