Bandabardò: a marzo il nuovo disco di inediti “Fandango”

Il 28 marzo esce il nuovo lavoro della Bandabardò intitolato “Fandango”; dal 1° all’11 aprile la Banda sarà in giro per l’Europa con il tour omonimo!

Eccola la Bandabardò! Vitali come sempre, appassionati come sempre, come sempre innamorati della musica e della vita.

Il 28 marzo esce “Fandango”, il loro nuovo album di inediti, pubblicato su etichetta OTRlive (con distribuzione ADA/Warner Music Italia). Inizia così una nuova era per il gruppo: una band, una famiglia, degli amici a cui è venuto a mancare una gemma preziosa – Erriquez, il progetto è lo stesso e prosegue il suo percorso variopinto; ognuno ha il suo ruolo, tutti con un compito in più. Finaz è sempre il chitarrista virtuoso ma ora è anche la prima voce, con lui – come di consueto – la chitarrona di Orla, il basso ballerino di Don Bachi, la batteria rutilante del Nuto, le tastiere e la fisarmonica gipsy del Pacio, il mood caraibico di Ramon e Cantax a governare i suoni.

Quindi, facciamo Fandango: come il trambusto che è la vita, talvolta un rompicapo inesplorabile, altre volte scintillante follia; Fandango, come la confusione da cui partire per poter rinascere. La Bandabardò riparte di lì e torna subito sul palco, con un tour europeo che la riporta nei luoghi della sua formazione musicale e umana, a casa di quel pubblico allargato che la segue ormai da oltre trent’anni.

OTRlive insieme a Migrazioni Sonore e Salty Music APS ha organizzato il tour europeo, che parte il 1° aprile da Lugano, per spostarsi il giorno seguente a Chur, poi Bruxelles (04/04), Parigi (05/04), Liegi (06/04) e Berlino (11/04).

Il tour:

1° aprile: Lugano (CH) – Auditorio Stelio Moro RSI

2 aprile: Chur (CH) – Postremise

4 aprile: Bruxelles (BE) – VK Vaartkapoen

5 aprile: Paris (FR) – Le Point Fort d’Aubervilliers

6 aprile: Liège (BE) – Péniche Légia

11 aprile: Berlin (DE) – Roadrunner’s Paradise Club

