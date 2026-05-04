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Lars Rock Fest 2026

Giustina Terenzi
By Giustina Terenzi

Lars Rock Fest 2026! Deerhoof, Cardinals e Geordie Greep gli headliner della XIII edizione, dal 10 al 12 luglio a Chiusi con ingresso libero.

Il Lars Rock Fest entra nel vivo e svela i nomi degli headliner che infiammeranno il palco della sua tredicesima edizione. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026, i Giardini Pubblici di Chiusi torneranno a essere il cuore pulsante della scena indipendente internazionale, confermando l’ingresso rigorosamente gratuito.

L’apertura di venerdì 10 luglio è affidata ai Deerhoof. La formazione di San Francisco, pilastro del noise-pop porterà a Chiusi  trent’anni di sperimentazione e un’energia live che li ha resi un culto globale.
Sabato 11 luglio sarà la volta dei Cardinals. Da Cork il nuovo volto del rock irlandese. La band fonde chitarre e fisarmonica in un suono unico che spazia dal post-punk al folk alternativo.
A chiudere il festival, domenica 12 luglio, sarà Geordie Greep. Il fondatore e frontman dei Black Midi presenterà il suo acclamato debutto da solista The New Sound. Un viaggio vertiginoso tra jazz- rock progressivo e tropicalismo.

Le anteprime del festival, due appuntamenti speciali sulle sponde del Trasimeno:
giovedì 14 maggio al Darsena Live Music di Castiglione del Lago (PG)  il noise-psych degli Oneida in collaborazione con Degustazioni Musicali (ingresso gratuito)
sabato 27 giugno presso la Rocca Medievale di Castiglione del Lago con le atmosfere vintage e psichedeliche degli Allah-Las (ingresso 20€).

Lars Rock Fest 2026
Dove: Giardini Pubblici di Chiusi (SI)
Quando: 10-12 Luglio 2026
Ingresso: Gratuito INFO

Anteprime Lars Rock Fest 2026:
Giovedì 14 Maggio (Warm Up #1): ONEIDA – Darsena Live Music, Castiglione del Lago (PG) – In collaborazione con Degustazioni Musicali  – Ingresso gratuito
Sabato 27 Giugno (Warm Up #2): ALLAH-LAS – Rocca Medievale, Castiglione del Lago (PG) – Ingresso 20 euro + d.p. – Prevendite attive su Ticketmaster e DICE

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