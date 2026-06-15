Auto in un fosso a Grosseto, morto 34enne e ferita bimba di 6 anni

Un uomo di 34 anni è morto e una bimba di 6 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi lungo la strada provinciale della Trappola, nel comune di Grosseto.

Un uomo di 34 anni è morto e una bimba di 6 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi lungo la strada provinciale della Trappola, nel comune di Grosseto. L’allarme è scattato alle 5:53, quando il personale del 118 è stato attivato per un’auto finita fuori strada e ribaltata in un fossato. Il medico intervenuto sul posto ha purtroppo constatato il decesso dell’uomo alla guida del veicolo. La bambina, estratta dal veicolo dai vigili del fuoco, è stata trasportata in codice 2 al Meyer di Firenze con l’elicottero Pegaso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Grosseto, che stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Alle 7:46 la strada provinciale della Trappola risultava ancora chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e i rilievi.