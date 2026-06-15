Controradio Streaming
Lun 15 Giu 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaAuto in un fosso a Grosseto, morto 34enne e ferita bimba di...
ToscanaCronaca

Auto in un fosso a Grosseto, morto 34enne e ferita bimba di 6 anni

By Raffaele Palumbo
escursionisti

Un uomo di 34 anni è morto e una bimba di 6 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi lungo la strada provinciale della Trappola, nel comune di Grosseto.

Un uomo di 34 anni è morto e una bimba di 6 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi lungo la strada provinciale della Trappola, nel comune di Grosseto. L’allarme è scattato alle 5:53, quando il personale del 118 è stato attivato per un’auto finita fuori strada e ribaltata in un fossato. Il medico intervenuto sul posto ha purtroppo constatato il decesso dell’uomo alla guida del veicolo. La bambina, estratta dal veicolo dai vigili del fuoco, è stata trasportata in codice 2 al Meyer di Firenze con l’elicottero Pegaso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Grosseto, che stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Alle 7:46 la strada provinciale della Trappola risultava ancora chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e i rilievi.

Articolo precedente
Prato, sgominata la banca illegale al servizio delle mafie. Quaranta arresti
Articolo successivo
Anaao Toscana, su interventi chirurgici saltati Asl TC “non alimenti a contrapposizione tra medici e infermieri”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31847Cronaca19258Politica4329Cultura & Spettacolo3863Diritti2694Sanità2568

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI