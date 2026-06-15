Anaao Toscana, su interventi chirurgici saltati Asl TC “non alimenti a contrapposizione tra medici e infermieri”

“Sugli interventi chirurgici saltati, l’Asl Toscana centro si assuma le proprie responsabilità senza alimentare la contrapposizione tra medici e infermieri”. Questa, in sintesi, la posizione di Anaao Toscana che “smentisce la ricostruzione fornita dall’azienda sulla contrapposizione tra due pilastri del Sistema sanitario regionale”.

Anaao Toscana sottolinea, in una nota, che “la querelle apparsa in questi giorni sui mezzi di informazione circa le ricadute della pianificazione delle liste operatorie sulla qualità lavorativa del comparto in Asl Toscana centro e le conseguenti polemiche ci inducono ad alcune riflessioni da porre all’attenzione prima di tutto dei cittadini.

La contrapposizione tra infermieri e medici, lungi dal portare vantaggi per qualcuno, appare una guerra tra poveri in cui l’Azienda, unica responsabile dell’organizzazione in sicurezza del lavoro dei suoi dipendenti, si frega le mani, soffiando sul fuoco degli interventi chirurgici saltati in virtù dell’assemblea sindacale”.

“Gli operatori sanitari sono dalla stessa parte nel rivendicare condizioni di lavoro che assicurino sicurezza e decoro – osserva ancora il sindacato -, laddove queste sono anche garanzia di sicurezza e qualità di cure per tutti noi. Più laicamente, l’Asl Toscana centro farebbe bene ad assumersi le proprie responsabilità anziché cullarsi sulla narrazione populista dei disagi prodotti dalle azioni sindacali, che non fa bene al Sistema sanitario nel suo complesso e contraddice tutta una tradizione toscana di cultura di rispetto e tutela del lavoro”.