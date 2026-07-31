Scontro tra auto e scooter in A11, morta donna e grave un uomo

Grave incidente la notte scorsa sulla A11 tra Lucca e Pisa Nord, in direzione mare: una donna di 27 anni è deceduta, grave un uomo di 53 anni.

Secondo quanto ricostruito i due viaggiavano su uno scooter che si è scontrato con un’auto con a bordo due persone, un 28enne e una 22enne, che hanno rifiutato il trasporto in ospedale. In seguito all’urto, la cui dinamica è da chiarire, la vittima e il 53enne sono stati sbalzati dallo scooter.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2.20. All’arrivo dei soccorritori la 27enne era già deceduta, il 53enne è stato portato all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso per politrauma. Sul posto intervenuti polizia, automedica di Pisa e due ambulanze della Misericordia di Pisa oltre a automedica e ambulanza della Misericordia di Lucca. Intervenuti anche i vigili del fuoco.