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ToscanaCronacaBaresi: cordoglio comune Laterina, 'un onore averlo come nostro cittadino'
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Baresi: cordoglio comune Laterina, ‘un onore averlo come nostro cittadino’

By Domenico Guarino
@imagoeconomica Franco Baresi
FRANCO BARESI @imagoeconomica

Il rapporto tra lo storico capitano del Milan e il territorio aretino affonda le radici nei primi anni Ottanta, quando Baresi durante una trasferta del Milan a Montevarchi conobbe Maura Lari, figlia del ristoratore Valerio Lari. Da quell’incontro nacque una storia d’amore culminata con il matrimonio nel 1984

“È stato un onore averlo come nostro cittadino. Franco Baresi è sempre stato una persona garbata, riservata e mai sopra le righe. Il suo legame con Laterina è stato forte e autentico. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità ci uniamo al dolore della famiglia per questa grave perdita”. Con queste parole il sindaco di Laterina Pergine Valdarno (Arezzo) Jacopo Tassini, ricorda Franco Baresi, scomparso all’età di 66 anni.

Il rapporto tra lo storico capitano del Milan e il territorio aretino affonda le radici nei primi anni Ottanta, quando durante una trasferta del Milan a Montevarchi conobbe Maura Lari, figlia del ristoratore Valerio Lari. Da quell’incontro nacque una storia d’amore culminata con il matrimonio nel 1984 nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano di Laterina, alla presenza di tanti protagonisti del calcio italiano. Per un periodo Baresi fu anche residente a Laterina, mantenendo nel tempo un rapporto discreto ma costante con il paese, dove era apprezzato non solo per la straordinaria carriera sportiva, ma anche per la sua semplicità e il suo stile lontano dai riflettori.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità valdarnese, che oggi ricorda uno dei più grandi simboli del calcio italiano anche come una presenza legata alla storia e alla vita del paese.

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