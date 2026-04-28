Controradio Streaming
Mar 28 Apr 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaTramvia: uomo finisce sotto vagone a Scandicci
ToscanaCronaca

Tramvia: uomo finisce sotto vagone a Scandicci

By Redazione

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti dalle ore 00:30 nel comune di Scandicci in Via Fabrizio De Andrè, sul tracciato ferroviario della tramvia linea 1 in prossimità della fermata De Andrè, per il soccorso ad una persona sotto il primo vagone del convoglio.

Sul posto è stata inviata una squadra, il polisoccorso e l’autogru.

I Vigili del fuoco, dopo la disalimentazione della tensione della linea elettrica, hanno operato con il personale sanitario per estrarre l’uomo rimasto sotto il vagone.

Articolo precedente
Franchi, Funaro: “Giornata importante. Segnale positivo”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31594Cronaca19074Politica4282Cultura & Spettacolo3857Diritti2666Sanità2552

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI