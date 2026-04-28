Tramvia: uomo finisce sotto vagone a Scandicci

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti dalle ore 00:30 nel comune di Scandicci in Via Fabrizio De Andrè, sul tracciato ferroviario della tramvia linea 1 in prossimità della fermata De Andrè, per il soccorso ad una persona sotto il primo vagone del convoglio.
Sul posto è stata inviata una squadra, il polisoccorso e l’autogru.
I Vigili del fuoco, dopo la disalimentazione della tensione della linea elettrica, hanno operato con il personale sanitario per estrarre l’uomo rimasto sotto il vagone.