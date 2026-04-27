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Lun 27 Apr 2026
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Franchi, Funaro: “Giornata importante. Segnale positivo”

By Domenico Guarino
Funaro
foto tratta da pagina FB ufficiale

 “È un primo passo significativo di un percorso che con serietà e responsabilità vede il coinvolgimento di tutte le parti” dichiara Funaro

“Questa è una giornata importante. La conferma di manifestazione di interesse presentata da ACF Fiorentina, rappresenta un segnale positivo per proseguire nel percorso finalizzato a consentire il completamento degli interventi di riqualificazione e ammodernamento dello stadio Franchi” lo afferma in una nota la sindaca di Firenze Sara Funaro.

“Da quando mi sono insediata- prosegue Funaro-  ho lavorato per costruire un dialogo costante e costruttivo, nell’interesse comune della città e della squadra: avere uno stadio riqualificato e mantenere un rapporto di collaborazione e armonia. Le interlocuzioni con la società e i suoi dirigenti sono sempre andate avanti in modo continuo e positivo e continueranno in maniera strutturata e formale. Adesso si apre la fase degli approfondimenti come previsto da norme, che l’amministrazione, come sempre, porta avanti sia sotto il profilo giuridico-amministrativo che sotto gli aspetti applicativi. 

“Questo è un primo passo significativo di un percorso che con serietà e responsabilità vede il coinvolgimento di tutte le parti. Desidero ringraziare il presidente Commisso e il direttore generale Ferrari per il dialogo e il confronto costante avuto e che continuiamo ad avere nell’interesse comune di Firenze e della Fiorentina” conclude la  sindaca Sara Funaro commentando  la conferma della manifestazione d’interesse da parte di ACF Fiorentina in merito al completamento degli interventi di riqualificazione e ammodernamento dello stadio Franchi.

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