80 anni di Liberazione. Il Podcast di Controradio ‘Cos’è successo?’

“COSA È SUCCESSO? Storie e voci per capire quello che accade, di Raffaele Palumbo. UN PODCAST DI CONTRORADIO.

Il Podcast di Controradio “Cosa è successo?” è ascoltabile il sabato alle 13:15, in replica la domenica alle 17:10 sulle frequenze di Controradio (93.6, 98.9, DAB+), in streaming su controradio.it, sulla App CONTRORADIO e su SPOTIFY.

In questa puntata: 80 anni di Liberazione. Quest’anno l’Italia ricorda e festeggia gli 80 anni della Liberazione dalla barbarie nazi fascista. E lo fa in concomitanza con il lutto, lungo cinque giorni, per la scomparsa di Papa Francesco. Con un governo figlio di quella stagione dove il male assoluto ebbe modo di dispiegarsi appieno e da cui non ha mai preso le distanze in maniera chiara e definitiva. Un 25 aprile importantissimo dunque a cui Controradio ha dedicato un’intera giornata di programmazione e a cui dedica questa puntata di Cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade, il nostro podcast in onda nel fine settimana che trovate su controradio.it. In questa puntata le testimonianze e le riflessioni raccolte dalla nostra redazione, Chiara Brilli, Sandra Salvato, Domenico Guarino, Viola Giacalone, Giorgio Bernardini e Raffaele Palumbo.