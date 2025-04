Incidente a Gavinana, auto sfonda la porta del Memoriale delle Deportazioni

L’Amministrazione comunale è intervenuta immediatamente con personale sul posto insieme alla Polizia Municipale e ai Carabinieri che stanno svolgendo le indagini. Secondo la ricostruzione un’auto ha compiuto una manovra sbagliata urtando contro la vetrata di ingresso del Memoriale.

L’Amministrazione comunale ha già attivato le procedure per mettere in sicurezza la struttura. Già stamani è previsto l’intervento di una ditta per chiudere in modo provvisorio l’ingresso e sarà garantita la presenza di personale con funzione di guardiania a tutela del patrimonio custodito nel Memoriale fino al completamento dei lavori di riparazione della porta.

Per garantire le attività del Memoriale saranno utilizzati gli accessi laterali e secondari in attesa del definitivo ripristino dell’ingresso principale.