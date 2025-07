Carcere: a Sollicciano muore un detenuto, a San Gimignano grave agente picchiato da reclusi

Grave agente assalito da detenuti in carcere a San Gimignano. Nel carcere di Sollicciano un detenuto di 57 anni è stato trovato morto nella doccia. Si pensa ad un malore.

Grave ferimento ieri di un agente della polizia penitenziaria nel carcere di San Gimignano (Siena) da parte di alcuni detenuti del reparto Alta Sicurezza che l’hanno assalito per motivi ignoti. Lo riporta il sindacato Uilpa Polizia penitenziaria spiegando che l’agente doveva svolgere un compito di osservazione dei reclusi di questa sezione. Uil auspica una “pronta guarigione” del collega – che è stato portato in ospedale con fratture – e chiede che i detenuti responsabili “della vile aggressione siano posti subito in partenza”.Uilpa denuncia anche questa volta “le precarie condizioni in cui si lavora in carcere con il personale della polizia penitenziaria che si ritrova a fronteggiare una popolazione detentiva che, nonostante le molteplici attività autorizzate e organizzate dalla direzione, non ultima la diretta live dall’istituto con la piazza di San Gimignano per l’evento ‘notte lucente’, sembra essere chiusa ad ogni tipo di rieducazione”.

Uilpa auspica provvedimenti della direzione non solo “per migliorare le condizioni psicofisiche dei detenuti” ma soprattutto quelle “del personale addetto alla sicurezza”.

Sempre ieri un detenuto di 57 anni è stato trovato morto nel carcere fiorentino di Sollicciano, dove le alte temperature di questi giorni rendono ancora più difficile sopportare la detenzione. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di un uomo straniero, con patologie psichiatriche, che è stato trovato nella doccia. Si sarebbe trattato di un malore, inutili sono stati i tentativi di rianimarlo