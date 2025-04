Maltempo, prosegue il lavoro della colonna mobile della protezione civile in Mugello

Le squadre hanno supportato i Comuni di Vaglia, Marradi e Vicchio per garantire, anzitutto, la continuità amministrativa in tutti gli adempimenti legati al censimento dei danni e alle realizzazione delle opere necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza.

A Vaglia, in particolare, il lavoro si è concentrato sulla gestione di quasi 50 eventi tra frane, cedimenti e allagamenti e le unità intervenute anche garantito anche il supporto amministrativo. In questo Comune sono stati inoltre distaccati 15 tra agenti e funzionari di polizia muncipale per dare supporto alla viabilità ed effettuare sopralluoghi nelle zone dove si erano verificate le maggiori criticità. A Vicchio e Marradi i tecnici della protezione civile hanno dato supporto alla redazione degli atti e somme urgenze.

“Abbiamo risposto a una richiesta di aiuto – ha sottolineato l’assessora Sparavigna – con lo spirito di solidarietà e le competenze che contraddistinguono le donne e gli uomini della nostra protezione civile. Voglio ringraziare i volontari e i funzionari intervenuti hanno dimostrato ancora una volta professionalità e capacità di sacrificio”.

“Dopo un mese dall’evento stiamo intervenendo soprattutto sulle somme urgenze e sulla gestione di una viabilità in crisi per le chiusure dell’arteria pricipale, la Bolognese – ha spiegato Stefania Lombardo, assessora alla protezione civile del Comune di Vaglia – molte di queste attività procedono e sono possibili grazie al supporto della colonna mobile della protezione civile di Anci con il supporto operativo dei dipendenti del Comune di Firenze e il coordinamento dei responsabili degli uffici di Vaglia.

Queste professionalità si sono avvicendate per un lungo mese, amplificando e in alcuni casi raddoppiando il personale attivo sull’emergenza e post emergenza negli uffici”. “Le alluvioni e le frane hanno tempi lunghi per il ripristino – ha aggiunto – e da parte dell’ amministrazione va un sincero ringraziamento alla popolazione per la collaborazione dimostrata e un plauso ai volontari e al personale del Comune per l’impegno profuso, sia durante l’emergenza, che nelle settimane successive. È nostro compito come amministratori cercare soluzioni per affrontare al meglio questi eventi, che sono sempre più frequenti anche attraverso il rafforzamento delle reti di conoscenza e competenze presenti nei nostri comuni, e supportando la consapevolezza civile dei cittadini e delle comunità”.