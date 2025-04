Allerta gialla sul Mugello per piogge e temporali forti

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti dalle ore 14 alle ore 19 di oggi, martedì 22 aprile, che interessa il Mugello, il Valdarno superiore, il Casentino e la Valtiberina, la Valdichiana e i bacini di Fiora e Ombrone grossetano.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti dalle ore 14 alle ore 19 di oggi, martedì 22 aprile, che interessa il Mugello, il Valdarno superiore, il Casentino e la Valtiberina, la Valdichiana e i bacini di Fiora e Ombrone grossetano. Il Mugello è stato molto colpito dal maltempo appena il 13-15 marzo scorsi e le riparazioni sono in corso.

Persistono in Toscana – spiega la Regione – condizioni di instabilità che, a partire dal pomeriggio di oggi, daranno origine a precipitazioni e temporali soprattutto in Mugello e nelle aree interne e montuose della Toscana orientale.