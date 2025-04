Furti, spaccata in gioielleria con piccolo incendio a Vernio

Furto col metodo della ‘spaccata’ in una gioielleria di Vernio (Prato, intorno alle 3 della notte scorsa. I ladri hanno usato un furgone per sfondare la porta d’ingresso quindi hanno razziato i preziosi.

Durante colpo è transitato un carabiniere libero dal servizio, ma ancora in uniforme, il quale si è fermato avendo notato sia il furgone incidentato sia un principio d’incendio a bordo. I malviventi allora sono fuggiti su un’auto di grossa cilindrata, abbandonando gli arnesi da scasso.

Negli istanti della vicenda il militare ha informato subito la centrale operativa e sono state diramate le note di ricerca. In breve sono arrivati i colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Prato, quelli della stazione di Vernio ed i vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Il fuoco ha parzialmente danneggiato un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Il valore della merce rubata non è stato ancora quantificato con esattezza. Indagini e ricerche dei ladri in corso.