Incendio in ditta pellami all’Osmannoro, alta colonna di fumo

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio sviluppatosi intorno alle 8 in un edificio industriale per la produzione di pellami alla periferia di Firenze, in via Pratese, nella zona dell’Osmannoro, al confine con il Comune di Sesto Fiorentino. Una densa colonna di fumo si è alzata ed è visibile a chilometri di distanza.

Il rogo sta interessando il secondo piano dell’edificio e starebbero bruciando dei pellami. Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco con tre autobotti, un carro aria, un’autoscala. Presente anche la polizia locale per la gestione della viabilità. Richiesto intervento preventivo di un equipaggio sanitario e dell’Arpat.

A seguito di un incendio che ha coinvolto un capannone industriale adibito a pelletteria in via Pratese, a Firenze, la sindaca Funaro invita la popolazione residente nelle immediate vicinanze a tenere chiuse le finestre e a non esporsi ai fumi, a scopo precauzionale, in attesa che gli organi tecnici preposti effettuino gli accertamenti del caso.

Notizia in aggiornamento.