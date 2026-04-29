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Mer 29 Apr 2026
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ToscanaCronacaIncidente di camion cisterna con soda caustica, tre feriti su statale 68
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Incidente di camion cisterna con soda caustica, tre feriti su statale 68

By Redazione

Tre feriti ieri in un incidente stradale sulla Statale 68 a Montecatini val di Cecina (Pisa) dove sono rimasti coinvolti un camion cisterna che trasportava soda caustica ed un’auto.

Sul posto i vigili del Fuoco di Saline di Volterra e l’elisoccorso Pegaso per portare all’ospedale di Pisa in codice rosso l’autista del camion, 47 anni, mentre i due occupanti della vettura – anche loro feriti – sono stati portati all’ospedale di Cecina. Gli esiti dello scontro hanno determinato un modesto sversamento di soda caustica sul quale è intervenuto personale specializzato Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dal comando di Pisa.
Lo sversamento è stato contenuto all’interno del canale che costeggia la carreggiata. Dopo le operazioni di travaso della sostanza chimica, la cisterna è stata rimossa per ripristinare la circolazione veicolare.
Cause in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

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