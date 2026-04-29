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Fondazione Cr Firenze, avanzo record di 119 milioni di euro. “Più risorse al territorio”

By Redazione

La Fondazione Cr Firenze ha approvato il bilancio 2025 con un avanzo record di 119 milioni di euro (+16,7%). Il Comitato di Indirizzo lo ha approvato all’unanimità. L’esercizio 2025 si è chiuso con un avanzo di 17 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno.

Hanno contribuito al raggiungimento dei risultati sia i dividendi percepiti (132,7 milioni di euro in totale) dalle partecipazioni strategiche – su tutte, quella in Intesa Sanpaolo – sia i proventi derivanti dalla gestione del portafoglio finanziario diversificato a livello globale. Gli andamenti di queste due componenti, riporta una nota, “fanno crescere il valore di mercato dell’attivo della Fondazione a oltre 3,7 miliardi di euro e, oltre ad irrobustire le riserve patrimoniali, hanno consentito ulteriore accantonamento al Fondo di stabilizzazione di 20 milioni di euro, facendolo incrementare a quasi 150 milioni di euro. Una visione strategica che assicura la continuità della Fondazione con l’obiettivo di tutelare le generazioni future”. Fondazione Cr Firenze mette a disposizione del territorio 64 milioni di euro di cui 40 destinati alle attività correnti e altri 24 su progetti strategici (+14,1% rispetto alle previsioni del Documento Previsionale Annuale). Il patrimonio netto si attesta a 1,8 miliardi di euro (+42 milioni di euro circa rispetto all’esercizio precedente). “Il 2025 si chiude con un risultato economico di straordinario rilievo per la Fondazione Cr Firenze – afferma il presidente dell’ente Bernabò Bocca – abbiamo registrato un nuovo record di utili con avanzo di 119 milioni di euro, il più alto della nostra storia”.

“È un traguardo che ci rende soddisfatti – ha aggiunto il presidente di Fondazione Cr Firenze Bernabò Bocca – anche perché maturato in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche, volatilità dei mercati e grande incertezza sugli equilibri economici globali. Proprio per questo, leggiamo questo risultato con senso di responsabilità prima ancora che con orgoglio”. “La solidità raggiunta – aggiunge nella stessa nota Bernabò Bocca – ci porta a rafforzare un approccio prudente, sulla visione di lungo periodo e sulla capacità di preservare e accrescere il patrimonio nell’interesse delle generazioni future. È questa impostazione che ci consente oggi di consolidare gli strumenti di stabilità della Fondazione, ma anche di destinare risorse ancora più consistenti al territorio, sostenendo progetti strategici e interventi concreti in ambiti decisivi come la rigenerazione urbana, l’abitare sociale e la coesione delle comunità. Guardiamo quindi al futuro con fiducia, ma con la serietà di chi sa che risultati importanti hanno valore solo se vengono trasformati in scelte responsabili e in opportunità durevoli per il territorio”. (ANSA).

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