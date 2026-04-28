Controradio Streaming
Mar 28 Apr 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaTraffico in A1 deviato in Toscana per incidente, Tir ha perso carico
ToscanaCronaca

Traffico in A1 deviato in Toscana per incidente, Tir ha perso carico

By Chiara Brilli

A1 Milano-Napoli chiusa per ore dal pomeriggio sulla carreggiata in direzione Firenze tra i caselli di Chiusi e Monte San Savino per 10 km di coda causati da un incidente fra un autoarticolato e una vettura.

Il tir ha perso il carico e il materiale ha colpito l’auto. Ci sono stati due feriti estratti dall’abitacolo della macchina. Uno è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale di Arezzo. Come riportano i vigili del fuoco, l’autostrada è stata temporaneamente interrotta.     Per le lunghe percorrenze Autostrade consigliano di uscire a Valdichiana o Orte (Terni) e prendere il raccordo Siena-Bettolle strada statale 326, in direzione di Siena e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta dopo aver percorso la superstrada Siena-Firenze (Autopalio).

Articolo precedente
‘Il gusto nel percorso di cura’, ad ospedale di Prato cibo è parte terapia

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31598Cronaca19076Politica4282Cultura & Spettacolo3857Diritti2666Sanità2553

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI