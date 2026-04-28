Traffico in A1 deviato in Toscana per incidente, Tir ha perso carico

A1 Milano-Napoli chiusa per ore dal pomeriggio sulla carreggiata in direzione Firenze tra i caselli di Chiusi e Monte San Savino per 10 km di coda causati da un incidente fra un autoarticolato e una vettura.

Il tir ha perso il carico e il materiale ha colpito l’auto. Ci sono stati due feriti estratti dall’abitacolo della macchina. Uno è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale di Arezzo. Come riportano i vigili del fuoco, l’autostrada è stata temporaneamente interrotta. Per le lunghe percorrenze Autostrade consigliano di uscire a Valdichiana o Orte (Terni) e prendere il raccordo Siena-Bettolle strada statale 326, in direzione di Siena e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta dopo aver percorso la superstrada Siena-Firenze (Autopalio).