Incendio in appartamento a Livorno, 3 abitazioni inagibili

Fiamme in un appartamento al terzo piano di un edificio a Livorno, tre abitazioni sono state inibite per motivi di sicurezza e due persone affidate alle cure dei sanitari.

Fiamme in un appartamento al terzo piano di un edificio a Livorno, tre abitazioni sono state inibite per motivi di sicurezza e due persone affidate alle cure dei sanitari. Il rogo, in zona Colline, è avvenuto intorno alle 3.30 di notte e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Livorno, la polizia di Stato e i tecnici del Comune di Livorno.