www.controradio.it A Livorno le “Giornate della Libertà e del Lavoro” dal 25 Aprile al Primo Maggio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

Dibattiti, mostre, spettacoli, area ristoro, mercatino artigiano, giochi per bambini, concerti e finale con il live dei 99 Posse: un articolato e denso programma presso la Fortezza Nuova di Livorno promosso da Cgil Livorno, Cgil Toscana, Cgil nazionale e Fondazione Di Vittorio in collaborazione con Fortezza Nuova e con il patrocinio di Comune di Livorno, Provincia e Regione. Ingresso gratuito.

AUDIO: il segretario generale della Cgil Livorno Gianfranco Francese

“Abbiamo organizzato Le Giornate della Libertà e del Lavoro – ha dichiarato Francese – per celebrare gli ideali alla base delle giornate del 25 aprile e del 1 maggio, e per festeggiare i 120 anni di storia della Cgil nazionale e i 130 anni della Camera del lavoro di Livorno, una delle più antiche d’Italia. Abbiamo lavorato con grande impegno per offrire a Livorno un programma con contenuti di livello nazionale. Un atto d’amore per una città che è strettamente connessa ai valori della sinistra. Il 27 aprile sarà presente anche il nostro segretario generale nazionale Maurizio Landini: una visita importante che ci onora e che ci rende orgogliosi”.

Il programma QUI