www.controradio.it Centri antiviolenza: l'assessora Manetti in visita e ascolto nelle 22 strutture della Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:47 Share Share Link Embed

Andare in visita e ascolto nei centri antiviolenza della Toscana, per capire le esigenze della rete di prevenzione e presa in carico delle vittime.

E’ partito da Prato il tour voluto dall”assessora regionale alla cultura e alle pari opportunità Cristina Manetti nelle 22 strutture sul territorio. L’iniziativa mira a rafforzare il dialogo con i territori, ascoltare operatrici e volontarie e consolidare la rete di contrasto alla violenza di genere. Ulteriore tappa del percorso di rafforzamento delle politiche regionali sul tema, anche alla luce della recente riattivazione del Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere, organismo strategico previsto dalla normativa toscana per promuovere azioni integrate di prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime.

L’assessora Cristina Manetti intervistata da Chiara Brilli