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Gio 7 Mag 2026
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ToscanaCronacaContraffazione, a Prato sequestrati 60.000 accessori per l'abbigliamento
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Contraffazione, a Prato sequestrati 60.000 accessori per l’abbigliamento

By Raffaele Palumbo
Grosseto Guardia di Finanza

Operazione della guardia di finanza contro la contraffazione in un’azienda del pronto moda a Prato: rinvenuti semilavorati e prodotti finiti che riproducevano fedelmente i loghi di alcuni noti brand di moda.

Operazione della Guardia di finanza contro la contraffazione in un’azienda del pronto moda a Prato: rinvenuti semilavorati e prodotti finiti che riproducevano fedelmente i loghi di alcuni noti brand di moda tra cui Miu Miu, Gucci e Champions League: in totale sequestrati circa 60.000 accessori per l’abbigliamento tra fibbie, spille e altra oggettistica e 5.000 metri lineari di tessuto contraffatto con logo Gucci. E’ quanto rende noto la procura di Prato evidenziando che gli articoli sequestrati, se immessi sul mercato, “avrebbero permesso un illecito profitto di circa 700.000 euro”. I reati per cui la magistratura procede, si spiega, sono introduzione e commercio di prodotti con segni distintivi falsi. In corso anche accertamenti tecnici, si spiega, con riferimento alla genuinità dei marchi. Il controllo ha riguardato un’azienda del Macrolotto, gestita da un cittadino cinese di 57 anni.

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