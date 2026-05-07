Il Consiglio comunale di Firenze intitola una sala a David Sassoli

Nel giorno dei 50 anni dell’Istituto universitario europeo, il Consiglio comunale di Firenze intitola una sala all’ex Presidente del Parlamento europeo scomparso 2022 David Sassoli.

“E’ un onore oggi e anche una grande emozione. E’ una giornata importante, grazie a Roberta Metsola per essere qui. Il gesto di stamani per cui voglio ringraziare tutto il Consiglio comunale di intitolare una sala a David Sassoli è importante, soprattutto perché avviene nella giornata dei 50 anni dell’Università europea. David credeva nell’Europa più di qualunque altro”, “continuiamo con i suoi ideali che sono anche i nostri”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, in occasione dell’inaugurazione della nuova sala intitolata a David Maria Sassoli a Palazzo Vecchio. “Sono felice che sia stato deciso di intitolargli una sala in cui ci si confronta, anche questo faceva parte della modalità di procedere di Sassoli – ha aggiunto -. David era uomo di dialogo, confronto, sintesi, amava profondamente questa città. Continuiamo con i suoi ideali che sono anche i nostri”. “Firenze può continuare a parlare al mondo”, ha osservato nel suo intervento il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione. “Grazie per avermi invitata qui oggi. Sassoli aveva un legame profondo con Firenze. Era un grande tifoso della Fiorentina. È un onore essere qui, in questa cornice straordinaria, culla di cultura e di libertà e di pensiero europeo. Sono passati quattro anni da quando ci ha lasciati ma rimane una figura di grande statura morale, di leadership, convinzione e saggezza. Credeva in una Europa della solidarietà, una Europa che non lascia indietro nessuno”. Lo ha dichiarato la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola, in occasione dell’inaugurazione della nuova sala intitolata a David Maria Sassoli a Palazzo Vecchio. “Ringrazio a nome della famiglia, David oggi sarebbe fiero e orgoglioso di questo omaggio e di questa opportunità di accompagnare col nome di quella sala il lavoro delle commissioni consiliari e della città di Firenze. Lui era profondamente orgoglioso di questa sua fiorentinità”. Lo ha dichiarato Alessandra Vittorini, moglie di David Maria Sassoli, in occasione dell’inaugurazione della nuova sala intitolata a David Maria Sassoli a Palazzo Vecchio.