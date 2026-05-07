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Gio 7 Mag 2026
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Incendio in azienda agricola in Piana di Lucca, alta colonna di fumo

Redazione
By Redazione

Un grosso incendio è scoppiato intorno alle 21 di ieri a Lammari, nel Comune di Capannori (Lucca), all’interno di un’azienda agricola.

Le fiamme sarebbero divampate dalle rotoballe e hanno completamente distrutto il rimessaggio. Secondo quanto si apprende, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nel rogo.
La colonna di fumo è visibile a decine di chilometri di distanza. Ancora da accertare le cause dell’incendio. Sul posto hanno operato tre squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro.

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