Incendio in azienda agricola in Piana di Lucca, alta colonna di fumo

Un grosso incendio è scoppiato intorno alle 21 di ieri a Lammari, nel Comune di Capannori (Lucca), all’interno di un’azienda agricola.

Le fiamme sarebbero divampate dalle rotoballe e hanno completamente distrutto il rimessaggio. Secondo quanto si apprende, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nel rogo.

La colonna di fumo è visibile a decine di chilometri di distanza. Ancora da accertare le cause dell’incendio. Sul posto hanno operato tre squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro.