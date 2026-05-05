www.controradio.it Garante Infanzia, Bezzini (PD): "nostro sostegno a Scaramelli è invariato" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:21 Share Share Link Embed

Sul Garante per l’infanzia della Toscana, “la nostra posizione è il sostegno alla proposta che Casa riformista ha fatto di Stefano Scaramelli. Poi ci saranno altri passaggi nei prossimi giorni e lì ci confronteremo con la maggioranza e con le opposizioni, a partire dalla commissione che si terrà giovedì”. Lo ha detto il capogruppo Pd, Simone Bezzini, a margine di un evento a Firenze.

Rispondendo poi a chi gli ha chiesto come stia il campo largo in Toscana, Bezzini ha detto: “Se dovessi fare un bilancio di questi primi mesi, il bilancio è positivo perché il campo largo ha affrontato e superato tutti i passaggi che fino ad oggi ci siamo trovati di fronte”.