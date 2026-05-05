    Toscana, Centri Estivi: Pd presenta risoluzione per renderli gratuiti

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    Toscana, Centri Estivi: Pd presenta risoluzione per renderli gratuiti
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    Dopo Nidi Gratis, la Toscana punta a introdurre anche i Centri Estivi Gratis. È la proposta presentata dal Gruppo consiliare del Partito Democratico in Consiglio regionale,  attraverso una  risoluzione  che  propone una misura strutturale, con carattere universale, per sostenere le famiglie nell’accesso ai centri estivi e alle attività educative non formali nel periodo estivo, attraverso forme di gratuità o di agevolazione economica definite sulla base dell’Isee.

    Su questo Domenico Guarino ha sentito  la consigliera e vicepresidente della commissione Istruzione Simona Querci e  il vicecapogruppo Andrea Vannucci.