www.controradio.it Funaro, sabato aprirà al transito il ponte intitolato alle sorelle Nencioni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:55 Share Share Link Embed

Ieri sera “abbiamo voluto simbolicamente illuminare per la prima volta il ponte che sarà

intitolato alle sorelle Nencioni proprio nella notte dei Georgofili per dare un segnale. Tra l’altro il ponte aprirà alla viabilità proprio sabato e sabato faremo il primo passaggio

ufficiale la scopertura delle targhe, con l’intitolazione alle sorelle Nencioni, per cui questa è una settimana densa di avvenimenti, di ricordo, di memoria, ma soprattutto di attenzione verso il presente e verso il futuro”. Lo ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, a margine di un evento a Firenze, parlando del nuovo ponte sull’Arno che sarà intitolato a Nadia e Caterina Nencioni, le due sorelline morte insieme ai loro genitori e a Dario Capolicchio nella strage di via dei Georgofili.