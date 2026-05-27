www.controradio.it Il gusto dell'estate, arriva Scandicci Open City 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

Dal 1° giugno al 20 settembre il programma estivo trasforma Scandicci in una città-palcoscenico, con oltre 130 appuntamenti e 24 associazioni coinvolte tra centro, quartieri, colline e luoghi simbolici del territorio. Teatro, musica, cinema, danza, arte, performance e incontri compongono un calendario diffuso, pensato per pubblici e linguaggi diversi.

Scandicci torna a costruire la propria estate culturale come un programma diffuso, capace di tenere insieme centro e quartieri, luoghi storici e spazi di comunità, grandi ospiti e progettualità del territorio. Con la sua rassegna estiva, il Comune di Scandicci propone dal 1° giugno al 20 settembre oltre 130 appuntamenti tra teatro, musica, cinema, danza, arte, performance e incontri, con il coinvolgimento di 24 associazioni. Dal centro alle colline, dai parchi alle ville storiche, fino ai circoli e agli spazi culturali, il calendario disegna una geografia ampia e riconoscibile: il palco di Piazza Matteotti, con grandi ospiti della musica e del teatro, tra cui Giobbe Covatta e i Têtes de Bois; la prima edizione di Scandicci Sounds a San Giusto, con Truppi e The Bluebeaters; il festival di teatro per famiglie Il Castello delle Meraviglie al Castello dell’Acciaiolo; la musica colta alla Villa di Vico; la musica elettronica di Materia Festival; il jazz nelle fattorie in collina e i cori nelle pievi.

Al Pomario del Castello dell’Acciaiolo trovano spazio anche la danza contemporanea del Festival Nutida e l’arena estiva cinematografica. Completano il programma lo spettacolo site-specific alla Cappella della Santissima Croce del Castello e gli appuntamenti per bambini e famiglie al Parco di Poggio Valicaia, in biblioteca con Luglio Bambino e a San Giusto con il festival Su-sultò.

Il manifesto di questa edizione rende omaggio a Roberto Innocenti, riprendendo il poster realizzato per l’estate scandiccese del 1981. Autodidatta, Innocenti si è dedicato prima alla grafica e poi all’illustrazione, in particolare per l’infanzia. Vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il prestigioso Premio Hans Christian Andersen.

Open City 2026 Scandicci Estate è un progetto del Comune di Scandicci con il patrocinio della Regione Toscana e con il contributo della Città Metropolitana di Firenze. In collaborazione con Estra, Unicoop Firenze e Publiacqua. Il programma completo è disponibile su www.scandicciopencity.it.

“Anche quest’anno Open City offre un programma ampio e diversificato, diffuso in tutta la città e nel suo territorio circostante, in grado di coinvolgere pubblici diversi, con oltre 130 appuntamenti tra teatro, musica, cinema, danza, arte e incontri. Tra le novità, anche un’offerta pensata in modo particolare per i giovani, che troverà spazio nella nuova arena estiva che sarà allestita all’anello di San Giusto. La rassegna resta fedele alla sua identità, che nasce da una scelta culturale precisa: fare dello spazio pubblico un luogo di condivisione e di diffusione dell’arte, portando spettacoli e iniziative nei quartieri, nelle colline, nei parchi, nelle piazze.Il valore di Open City sta anche nella rete che la rende possibile: ventiquattro tra associazioni, compagnie e realtà culturali che, con professionalità e creatività, contribuiscono a costruire un calendario di qualità. Per questo un ringraziamento speciale va a tutte le realtà coinvolte e a chi lavora ogni anno per rendere Open City un appuntamento sempre più riconoscibile e partecipato. L’omaggio a Roberto Innocenti nel manifesto di questa edizione è un segno importante di continuità tra la storia culturale della città e il suo presente”. – Claudia Sereni – Sindaca Comune di Scandicci

“Scandicci Open City conferma la capacità della cultura di abitare i luoghi della vita quotidiana, trasformando piazze, parchi, colline, biblioteche, circoli e spazi di comunità in occasioni di incontro e partecipazione. È un progetto diffuso e inclusivo, che mette insieme linguaggi diversi, associazioni, artiste e artisti, famiglie, giovani e cittadini, costruendo un’estate accessibile e ricca di opportunità. La Regione Toscana sostiene con convinzione iniziative come questa, che valorizzano i territori, rafforzano le reti culturali locali e rendono la cultura un’esperienza condivisa, capace di generare socialità, bellezza e senso di appartenenza”. – Cristina Manetti – Assessora alla Cultura Regione Toscana.

AUDIO: la sindaca di Scandicci Claudia Sereni e l’assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti