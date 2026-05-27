Il gusto dell’estate, arriva Scandicci Open City 2026

Dal 1° giugno al 20 settembre il programma estivo trasforma Scandicci in una città-palcoscenico, con oltre 130 appuntamenti e 24 associazioni coinvolte tra centro, quartieri, colline e luoghi simbolici del territorio. Teatro, musica, cinema, danza, arte, performance e incontri compongono un calendario diffuso, pensato per pubblici e linguaggi diversi.
Scandicci torna a costruire la propria estate culturale come un programma diffuso, capace di tenere insieme centro e quartieri, luoghi storici e spazi di comunità, grandi ospiti e progettualità del territorio. Con la sua rassegna estiva, il Comune di Scandicci propone dal 1° giugno al 20 settembre oltre 130 appuntamenti tra teatro, musica, cinema, danza, arte, performance e incontri, con il coinvolgimento di 24 associazioni. Dal centro alle colline, dai parchi alle ville storiche, fino ai circoli e agli spazi culturali, il calendario disegna una geografia ampia e riconoscibile: il palco di Piazza Matteotti, con grandi ospiti della musica e del teatro, tra cui Giobbe Covatta e i Têtes de Bois; la prima edizione di Scandicci Sounds a San Giusto, con Truppi e The Bluebeaters; il festival di teatro per famiglie Il Castello delle Meraviglie al Castello dell’Acciaiolo; la musica colta alla Villa di Vico; la musica elettronica di Materia Festival; il jazz nelle fattorie in collina e i cori nelle pievi.
Al Pomario del Castello dell’Acciaiolo trovano spazio anche la danza contemporanea del Festival Nutida e l’arena estiva cinematografica. Completano il programma lo spettacolo site-specific alla Cappella della Santissima Croce del Castello e gli appuntamenti per bambini e famiglie al Parco di Poggio Valicaia, in biblioteca con Luglio Bambino e a San Giusto con il festival Su-sultò.
Il manifesto di questa edizione rende omaggio a Roberto Innocenti, riprendendo il poster realizzato per l’estate scandiccese del 1981. Autodidatta, Innocenti si è dedicato prima alla grafica e poi all’illustrazione, in particolare per l’infanzia. Vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il prestigioso Premio Hans Christian Andersen.
Open City 2026 Scandicci Estate è un progetto del Comune di Scandicci con il patrocinio della Regione Toscana e con il contributo della Città Metropolitana di Firenze. In collaborazione con Estra, Unicoop Firenze e Publiacqua. Il programma completo è disponibile su www.scandicciopencity.it.
“Anche quest’anno Open City offre un programma ampio e diversificato, diffuso in tutta la città e nel suo territorio circostante, in grado di coinvolgere pubblici diversi, con oltre 130 appuntamenti tra teatro, musica, cinema, danza, arte e incontri. Tra le novità, anche un’offerta pensata in modo particolare per i giovani, che troverà spazio nella nuova arena estiva che sarà allestita all’anello di San Giusto. La rassegna resta fedele alla sua identità, che nasce da una scelta culturale precisa: fare dello spazio pubblico un luogo di condivisione e di diffusione dell’arte, portando spettacoli e iniziative nei quartieri, nelle colline, nei parchi, nelle piazze.Il valore di Open City sta anche nella rete che la rende possibile: ventiquattro tra associazioni, compagnie e realtà culturali che, con professionalità e creatività, contribuiscono a costruire un calendario di qualità. Per questo un ringraziamento speciale va a tutte le realtà coinvolte e a chi lavora ogni anno per rendere Open City un appuntamento sempre più riconoscibile e partecipato. L’omaggio a Roberto Innocenti nel manifesto di questa edizione è un segno importante di continuità tra la storia culturale della città e il suo presente”. – Claudia Sereni – Sindaca Comune di Scandicci
“Scandicci Open City conferma la capacità della cultura di abitare i luoghi della vita quotidiana, trasformando piazze, parchi, colline, biblioteche, circoli e spazi di comunità in occasioni di incontro e partecipazione. È un progetto diffuso e inclusivo, che mette insieme linguaggi diversi, associazioni, artiste e artisti, famiglie, giovani e cittadini, costruendo un’estate accessibile e ricca di opportunità. La Regione Toscana sostiene con convinzione iniziative come questa, che valorizzano i territori, rafforzano le reti culturali locali e rendono la cultura un’esperienza condivisa, capace di generare socialità, bellezza e senso di appartenenza”. – Cristina Manetti – Assessora alla Cultura Regione Toscana.
AUDIO: la sindaca di Scandicci Claudia Sereni e l’assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti