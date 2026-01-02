Giani: fondi da Regione per restyling stadio” “Sì, ma non da soli”

Senza intesa Comune-Fiorentina la Regione Toscana sarebbe disposta a mettere una parte delle risorse necessarie per completare il restyling (mancherebbero all’appello una sessantina di milioni). ‘Ma la scelta migliore rimarrebbe quella di un accordo’ tra Palazzo Vecchio e società, ha dichiarato il presidente della giunta Eugenio Giani

“Se non dovesse andare in porto l’accordo con la Fiorentina, la Regione sarà al tavolo pronta a intervenire con i suoi fondi. Ma non da sola”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani Per il restyling dello stadio Franchi di Firenze, in un intervista all’edizione fiorentina de La Repubblica.

“Per me la scelta migliore rimarrebbe quella di un accordo tra Comune e Fiorentina per il secondo lotto dei lavori – sottolinea Giani -. Su questo non ci sono dubbi. Però, se l’intesa non si dovesse trovare, per quei 50-60 milioni che servono, si potrebbe aprire un tavolo tra Palazzo Vecchio, Regione, fondazioni bancarie e associazioni di categoria”.

Secondo Giani, “in questo ambito la Regione potrebbe sostenere la spesa con un apporto, diciamo, di 15 milioni. Il Comune potrebbe magari metterne 20 e il resto potrebbe arrivare da fondazioni bancarie e imprenditori. Non dimentichiamo che riuscire a inserire il Franchi tra gli stadi degli Europei del 2032 sarebbe un formidabile volano per l’economia dell’area metropolitana e della regione”.

“D’altra parte – osserva ancora – ci sono i soldi del Fondo di coesione e sviluppo destinati agli impianti sportivi e sui quali c’è un’intesa firmata col governo Meloni: se si possono destinare 15 milioni a Pistoia per il nuovo palazzetto dello sport, penso che se ne possano dedicare altrettanti allo stadio di Firenze”.