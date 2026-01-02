Gatti Mézzi, debutta al Puccini di Firenze il tour teatrale 2026

Dopo il travolgente successo del tour estivo, i Gatti Mézzi tornano in una dimensione più intima e personale. La band, punto di riferimento del cantautorato toscano, sarà in concerto martedì 13 gennaio al Teatro Puccini, primo appuntamento del Tour nei Teatri 2026.

“Non si poteva finì così – spiegano Tommaso Novi e Francesco Bottai, fondatori e anime pulsanti dei Gatti Mézzi – il tour estivo è stata una ganzata vera, ma non c’è niente di più bello dei vostri sorrisi e abbracci. Noi si viene dai circoli e dalle balere, nei teatri respiriamo il teatro canzone, la nostra vera casa, cercheremo di darvi qualcosa di più, e poi ci s’è preso gusto”.

Un ritorno alle origini, alla dimensione più autentica e raccolta che ha sempre caratterizzato l’anima profonda dei Gatti Mézzi: il nuovo progetto teatrale celebra il legame indissolubile con il loro pubblico, costruito negli anni con passione, ironia e una straordinaria capacità di raccontare storie. Tutto impreziosito da quella spontaneità che li contraddistingue.

La cifra resta il cantautorato irriverente e colto dei Gatti Mézzi, il repertorio sarà rinnovato da brani che tornano dopo anni.

Ma le novità non finiscono qui. La grande sorpresa per tutti gli appassionati sarà la pubblicazione, a gennaio, di “LIVE IN PISA”, un disco in edizione limitata: un oggetto prezioso che rappresenta un’istantanea fedele e vibrante dell’iconico concerto in Piazza dei Cavalieri, catturandone l’essenza, l’energia e la magia di un segmento irripetibile nella storia della band.

Registrato durante i concerti dell’estate 2025 da Mirco Mencacci, produttore storico della band (Struscioni, 2009 e Berve fra le berve, 2011), il progetto nasce da una collaborazione con la storica Egea Records, punto di riferimento indiscusso della world music e della musica popolare in Europa. Il disco rappresenterà la prima pubblicazione della collana Musiche Metropolitane Etichetta, dedicata alla musica suonata dal vivo dagli artisti dell’agenzia di Luca Zannotti, in collaborazione con Le Vele di Egea Records.

Dopo la data inaugurale, il tour nei teatri dei Gatti Mézzi proseguirà il 13 febbraio al Teatro del Popolo di Castelfiorentino e il 20 febbraio alla Città del Teatro di Cascina.

Info concerto: Martedì 13 gennaio 2026 – ore 21

Teatro Puccini – via delle Cascine, 41 – Firenze

Info tel. 055.362067 – www.bitconcerti.it – www.teatropuccini.it

Biglietti

Primo settore 30 euro

Secondo settore 25 euro

Galleria numerata 20 euro