Lars Rock Fest 2026 annuncia il cartellone completo

Al fianco degli headliner già annunciati Deerhoof, Cardinals e Geordie Greep i nuovi talenti internazionali Heartworms e Plantoid, e dall’undeground italiano Quercia, Ta Ga Da e, dal Rock Contest 2025, Acanto! Dal 10 al 12 luglio a Chiusi, ingresso libero



Il Lars Rock Fest 2026 completa la line up della sua prossima edizione, svelando i nomi che arricchiranno le tre giornate, dal 10 al 12 luglio, di musica ai giardini pubblici di Chiusi come sempre con ingresso gratuito.

Dopo l’annuncio degli headliner, il festival conferma la sua vocazione per la ricerca sonora indipendente, portando sul palco musica che spazia dal post-punk al prog sperimentale, insieme ad alcune delle realtà più interessanti della scena italiana.

La giornata inaugurale di venerdì 10 luglio, oltre alla leggendaria formazione di San Francisco dei Deerhoof come headliner, si arricchisce con i Plantoid, dal Regno Unito i nuovi alfieri della scena alt-rock internazionale. Aprirà la serata il progetto Acanto, quartetto pistoiese che approda al festival confermando la media partnership ufficiale con il celebre Rock Contest di Controradio.

Il sabato del Lars Rock Fest si tinge di atmosfere cupe e ritmi serrati provenienti da oltremanica. Insieme al nuovo volto del rock irlandese Cardinals, ci saranno i co-headliner inglesi Heartworms, uno dei nomi più attesi e lodati dalla stampa internazionale come “the next cult band“. In apertura gli Skinner, anche loro irlandesi, porteranno sul palco sax e ferocia DIY.

Il gran finale domenica 12 luglio vede oltre al già annunciato concerto di Geordie Greep, geniale fondatore e frontman dei Black Midi, i Quercia. Dalla Sardegna il punto di riferimento della scena emocore italiana. A seguire Ta Ga Da, il supergruppo formato da Jesse de Faccio, Alberto Tex e Francesco Gambarotto, pronto a trasformare il parco in una festa apocalittica col loro mix esplosivo di dance-punk, brit-rock anni 2000 e ironia esistenziale.

Nato nel 2012 e diventato un punto di riferimento grazie alla dedizione dell’associazione culturale GEC – Gruppo Effetti Collaterali, il Lars Rock Fest tornerà al centro della scena indipendente internazionale nel parco dei Giardini Pubblici di Chiusi (SI), da venerdì 10 a domenica 12 luglio. Tre giorni di concerti, editoria, mercatini e iniziative culturali trasversali che, fedeli alla filosofia del festival, rimarranno rigorosamente a ingresso gratuito.

INFO

PROGRAMMA:

Lars Rock Fest 2026

Venerdì 10 luglio

Deerhoof (US)

Plantoid (UK)

Acanto (IT)

Sabato 11 luglio

Cardinals (IE)

Heartworms (UK)

Skinner (IE)

Domenica 12 luglio

Geordie Greep (UK)

Ta Ga Da (IT)

Quercia (IT)

Dove: Giardini Pubblici di Chiusi (SI)

Quando: 10-12 Luglio 2026

Ingresso: Gratuito