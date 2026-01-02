Clima, Firenze toglie pezzi d’asfalto per mitigare le isole di calore

Via l’asfalto e plantumazione di alberi in una delle più calde ‘isole di calore’ di Firenze. La giunta comunale, su proposta della vicesindaca e assessore all’ambiente, Paola Galgani, ha stanziato quasi 500.000 euro per una serie di interventi mirati alla resilienza climatica.

Focus particolare sulla periferia di Firenze Nova. Il parcheggio in via Vasco de Gama sarà depavimentato per circa 550 metri quadri; al posto dell’asfalto superfici drenanti e altri 13 alberi per mitigare il calore riflesso e aumentare le zone d’ombra. Gara d’appalto a gennaio, avvio dei cantieri entro l’estate.

Stessa operazione al Giardino del Lippi (via il manto asfaltato dai viali interni, sostituito con materiale a basso albedo, permeabile e che non trattiene il calore) e nella vicina via Petrocchi con rimozione di 300 metri quadri di asfalto. “Per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici stiamo lavorando senza sosta e non ci fermiamo – ha spiegato la vicesindaca Galgani – Con questo nuovo stanziamento da mezzo milione di euro, passiamo dalle analisi alla pratica concreta in un’area densamente urbanizzata come Firenze Nova. L’obiettivo è duplice: da un lato ‘liberare’ il suolo dall’asfalto, permettendo alla terra di respirare e drenare l’acqua, dall’altro creare vere e proprie oasi di ombra grazie a nuove alberature. Stiamo cambiando il volto della zona affrontando un ‘hot spot’ termico di livello 3 grazie a una sinergia preziosa con partner privati come Baker Hughes. È un modello di collaborazione pubblico-privato che trasforma la gestione del territorio in un impegno collettivo”.

Queste operazioni, prosegue la nota del Comune, si aggiungono ai risultati già ottenuti presso la scuola Fanciulli, dove sono stati rimossi 1.350 metri quadrati di asfalto (pari a 2555 tonnellate), sono state piantate 17 alberi, installata una pergola con piante rampicanti, messe a dimora 400 piante aromatiche e 130 piantine di alloro che andranno a formare una siepe attorno a 250 metri quadrati di nuove aiuole, trasformando un intero parcheggio in un’area più fresca e permeabile.

“Dopo i primi positivi risultati delle depavimentazioni già concluse fra cui la scuola Gramsci (800 mq di depavimentazione per 160 tonnellate di asfalto tolto), scuola Mazzanti (1000 mq e circa 200 tonnellate di asfalto), giardini di via Novelli – aggiunge la vicensidaca Galgani -, proseguiamo con determinazione anche nell’attuazione del progetto Escapos, strumento fondamentale per mitigare gli effetti dell’innalzamento delle temperature”.

“Molto importanti – spiega il presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro – gli interventi di depavimentazione perché è l’asfalto caldo estivo che poi rende tutto il microclima meno agevole. Intervenire togliendo l’asfalto significa abbassare la temperatura al suolo. Questo progetto viene fatto al giardino del Lippi perché la zona di Firenze Nova è sempre stata a trazione industriale ed è circondata da capannoni.