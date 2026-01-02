Verso nuova viabilità al confine tra Firenze e Scandicci

Approvato dalla giunta comunale di Palazzo Vecchio il progetto di riqualificazione del nodo viario tra via delle Bagnese e via di Scandicci, volto a migliorare la sicurezza stradale e agevolare il traffico nell’area.

L’intervento, si spiega in una nota, interessa la zona attorno al distributore di carburante Agip, in località Torregalli, al confine tra i Comuni di Firenze e Scandicci, dove l’attuale configurazione della viabilità – con tre accessi carrabili ravvicinati – ogni giorno resta congestionata. Proprio per rispondere a queste criticità, le amministrazioni comunali di Firenze e Scandicci hanno lavorato congiuntamente alla definizione di una soluzione progettuale complessiva. In particolare, il progetto consiste nella realizzazione di una strada a senso unico da via delle Bagnese a via di Scandicci, che insieme alle modifiche alle attuali direzioni di marcia delle due vie, consentirà la creazione di un sistema circolatorio a senso unico e una migliore “canalizzazione del traffico” intorno all’attuale distributore di carburanti, con la dismissione dell’impianto semaforico che determina tempi di attesa molto lunghi. Previsto un investimento complessivo di 1.422.050 euro, di cui 1.300.000 euro provenienti da risorse messe a disposizione da Rfi, a seguito degli accordi per la realizzazione del sottoattraversamento Av di Firenze.

“Con l’approvazione di questo progetto compiamo un passo importante per risolvere una criticità storica della viabilità in un’area strategica della città – osserva la sindaca di Firenze Sara Funaro -. E’ un intervento atteso, che punta a migliorare concretamente la sicurezza stradale e la qualità della circolazione, rispondendo ai bisogni di chi ogni giorno si sposta per lavoro, per cure sanitarie o per raggiungere i servizi del territorio. Siamo di fronte ad una visione che mette al centro una mobilità più ordinata, sicura e sostenibile in un nodo cruciale dell’area sud-ovest della città, capace di accompagnare i cambiamenti in corso e la crescita di funzioni fondamentali come quelle sanitarie”.

Per la sindaca di Scandicci Claudia Sereni “si tratta di un impegno che, insieme alla sindaca Funaro, avevamo assunto già in campagna elettorale. Parliamo di un progetto che cambierà in modo significativo un nodo strategico di accesso non solo a Scandicci, ma anche all’ospedale di Torregalli e alla città di Firenze. Per noi, inoltre, quest’opera rappresenta l’occasione per completare la rigenerazione del quartiere delle Bagnese