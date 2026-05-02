Nuova rotonda a Fucecchio, collega Firenze, Lucca, Pistoia e Pisa

È stata inaugurata oggi la nuova rotatoria tra le strade provinciali Romana Lucchese Sp 15, Pesciatina Sp 60 e Poggio Adorno Sp 61 in località Le Vedute nel comune di Fucecchio (Firenze). Punto cruciale di collegamento fra le province di Firenze, Lucca, Pistoia e Pisa, la rotatoria, collocata fra la piana dell’Arno e l’area lucchese, unisce con due direttrici i collegamenti che portano alla Val di Nievole e al padule di Fucecchio e verso l’area naturalistica delle Cerbaie.

All’inaugurazione erano presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze e sindaca della Città metropolitana Sara Funaro, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini e la consigliera regionale Brenda Barnini. Dopo una fase iniziale che ha riguardato il bosco circostante e l’eliminazione delle interferenze con i sotto servizi Enel, i lavori sono ripartiti il 17 febbraio 2025 e si sono svolti regolarmente fino ad oggi. L’investimento complessivo è stato di 700 mila euro, di cui 25 mila a carico del Comune e 67 5mila a carico della Città metropolitana. L’intervento comprendeva anche la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e marciapiedi, la riqualificazione delle fermate degli autobus, l’adeguamento dell’illuminazione e nuovi alberi. “Un intervento infrastrutturale fondamentale – ha detto Giani – un’opera molto attesa dalla cittadinanza perché migliora la sicurezza e la viabilità in un tratto pericoloso dove ci sono stati numerosi incidenti, anche mortali, e di grande importanza sotto il profilo dei collegamenti fra la Piana dell’Arno, la Valdinievole e l’area lucchese”. “E’ uno dei ‘progetti bandiera’ delle linee di mandato 2024-2029 della Città metropolitana – ha sottolineato Funaro – ‘Le Vedute’ rappresentano il primo in materia di viabilità dell’Empolese Valdelsa portato a pieno compimento”. “L’opera – ha dichiarato la sindaca di Fucecchio – accoglie le richieste dei cittadini e riduce il rischio di incidenti, anche in vista della prossima inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia in corso di realizzazione proprio nell’area adiacente alla rotatoria”.