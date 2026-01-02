Controradio Streaming
Ven 2 Gen 2026
Controradio Streaming
ToscanaMeteoToscana, prorogata allerta mareggiate e vento al 3 gennaio
Meteo

Toscana, prorogata allerta mareggiate e vento al 3 gennaio

By Sandra Salvato

La Protezione Civile Regionale toscana con bollettino meteorologico odierno ha prorogato la validità del codice giallo, in corso oggi, fino alle ore 12 di domani, sabato 3 gennaio 2026. Lo rende noto il Comune di Livorno. Sono, infatti, previste per oggi raffiche di Libeccio fino a 80-100 km/h sull’Arcipelago a nord di Capraia. Domani, sabato, venti in attenuazione con raffiche fino a 60-80 km/h sull’Arcipelago a nord di Capraia e fino a 50-70 km/h sulla costa pisana e livornese. Fino alla mattina di sabato mari agitati sulla costa centro-settentrionale e sull’Arcipelago a nord dell’isola di Capraia.

Articolo precedente
Controradio club 2026: 50 anni insieme. Sostieni Controradio
Articolo successivo
Verso nuova viabilità al confine tra Firenze e Scandicci

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31104Cronaca18688Politica4189Cultura & Spettacolo3840Diritti2628Sanità2535

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI