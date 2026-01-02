Toscana, prorogata allerta mareggiate e vento al 3 gennaio

La Protezione Civile Regionale toscana con bollettino meteorologico odierno ha prorogato la validità del codice giallo, in corso oggi, fino alle ore 12 di domani, sabato 3 gennaio 2026. Lo rende noto il Comune di Livorno. Sono, infatti, previste per oggi raffiche di Libeccio fino a 80-100 km/h sull’Arcipelago a nord di Capraia. Domani, sabato, venti in attenuazione con raffiche fino a 60-80 km/h sull’Arcipelago a nord di Capraia e fino a 50-70 km/h sulla costa pisana e livornese. Fino alla mattina di sabato mari agitati sulla costa centro-settentrionale e sull’Arcipelago a nord dell’isola di Capraia.