Firenze, Tramvia: Linea T2 riprende il servizio dopo incendio ponte Hack


Firenze, Tramvia: Linea T2 riprende il servizio dopo incendio ponte Hack

By Domenico Guarino
La riapertura è possibile dietro pareri tecnici esterni con prescrizioni, quali ad esempio il procedere con velocità ridotta e controlli quotidiani della struttura. Ingenti e costosi i danni riportati dal ponte della tramvia intitolato a Margherita Hack dopo essere stato lambito dalle fiamme.

GEST comunica che la Linea  T2 riprende regolare servizio dopo lo stop causato dall’incendio della scorsa notte al Ponte Hack di Novoli, in tempo record per garantire anche gli spostamenti per la notte di Capodanno. La riapertura della tramvia, fa sapere GEst “è possibile dietro pareri tecnici esterni con prescrizioni, quali ad esempio il procedere con velocità ridotta e controlli quotidiani della struttura. Ingenti e costosi i danni riportati dal ponte della tramvia intitolato a Margherita Hack dopo essere stato lambito dalle fiamme”.

La riapertura, fa sapere Gest, ” è da intendersi temporanea, in attesa di numerosi monitoraggi e ripristini che saranno realizzati nelle prossime settimane. L’incendio ha coinvolto, inoltre, circa 50 metri di cavi di media tensione della tramvia. I tram potranno procedere in questa fase in attesa del ripristino, grazie a un bypass della linea di media tensione, va comunque sottolineato che si tratta di una situazione complessa, non scevra da possibili difficoltà”.

Le fermate San Donato Università, Buonsignori Liceo da Vinci, Ponte all’Asse, che erano state soppresse, sono state riaperte e sono funzionanti.

“Il ripristino della linea T2 è stato possibile grazie al lavoro incessante dei tecnici e delle maestranze di GEST, che si sono precipitati sul luogo dell’incendio, alcuni rientrando dalle ferie, e grazie ai tecnici esterni che si sono prodigati per fare i dovuti controlli” conclude il comunicato dell’azienda.

